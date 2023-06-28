Замкомандующего объединенной группировкой российских войск в Украине генерал Сергей Суровикин арестован?

«Там история с ним была не „ОК“. Для власти. Больше ничего не могу говорить», — прокомментировал причину ареста один из источников The Moscow Times.

«В контексте Пригожина. Видимо он [Суровикин] выбрал сторону [Пригожина во время мятежа] и его за яйца хватанули», — сказал второй источник The Moscow Times.

На вопрос о том, где сейчас находится генерал, он ответил:

«Эту информацию у нас даже по внутренним каналам не комментируют».

Слухи об аресте Суровикина ранее опубликовал военный блогер Владимир Романов. По его информации, генерала арестовали ещё 25 июня — на следующий день после мятежа ЧВК «Вагнер» под предводительством Евгения Пригожина. По его данным, Суровикин находится в СИЗО «Лефортово».

"Уже который день работают следователи и представители ФСО как по руководству органов военного управления, так и по командирам частей", - написал и Telegram-канал "Рыбарь".

При этом, по сведениям различных военкоров, "чистки" коснулись не только руководящего состава армии, но и менее высокопоставленных офицеров и простых военнослужащих.

Суровикин заранее знал о планах Евгения Пригожина начать вооруженный мятеж против военного руководства России, ранее сообщила The New York Times со ссылкой на чиновников США, знакомых с разведданными.

По их словам, они сейчас пытаются выяснить, помогал ли Суровикин планировать мятеж, который обернулся маршем на Москву и стал самой серьезной угрозой режиму президента Владимира Путина за 23 года его правления.

По словам источника The Moscow Times, не совсем понятно, был ли Суровикин в курсе мятежа Пригожина.

«Он себя повел не особо покорно, когда поставили задачу читать текст на камеру и разруливать, слишком дерзил руководству», — сказал источник.

Из-за этого, по его словам, могло сложиться впечатление, что Суровикин входит в «пригожинской коалицию».