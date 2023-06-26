Закон о частных военных компаниях (ЧВК) заново внесут в Госдуму в ближайшее время

Законопроект, которым предлагается регулировать деятельность частных военных компаний, будет заново внесен в Госдуму в ближайшее время. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

Ещё в марте текущего года Миронов призывал легализовать ЧВК в России. Как считает Миронов, если бы инициатива не была «проигнорирована», то событий 24 июня удалось бы избежать.

По его мнению, в настоящее время неразумно разрабатывать новый вариант закона о ЧВК, «когда есть готовый законопроект, в котором учтен мировой опыт деятельности частных военных компаний». Также он выразил надежду на то, что в этот раз «необходимые уроки будут извлечены и закон о ЧВК будет принят без проволочек».