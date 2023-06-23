Закладчик в Дубне осужден на один год строгого режима

пятница, 23 июня 2023 | 16:56     100
Дубненским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, совершившего преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконное приобретение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере".

Получив через Интернет координаты местонахождения закладки, фигурант в тот же день вечером прибыл к лесному массиву, где под слоем снега под деревом обнаружил и забрал себе пластиковый прозрачный контейнер с порошкообразным веществом и положил в карман своей куртки, где закладку и обнаружили сотрудники ОМВД России по г.о. Дубна.

Учитывая общественную опасность и тяжесть совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей, житель города приговорен к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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