Юрий Серафимович Сахаров - 85!

85 лет – внушительная цифра, но совершенно не применимая к Юрию Серафимовичу. Его энергичность, гибкий ум, дипломатичность, невероятная эрудированность и харизма – пример для всех.

Университет "Дубна" многим обязан Юрию Серафимовичу: он вошел в состав первого ректората и в самые трудные годы становления ВУЗа был его опорой во всем, что касалось учебно-методической деятельности. Его кабинет всегда был открыт для студентов и преподавателей.

Не забывал он и о своей основной специальности, запустив в начале нулевых годов новое направление по конструированию электроники. До сих пор он успешно возглавляет Кафедру проектирования электроники для установок «мегасайенс», а специалисты, взращенные им, невероятно востребованы.