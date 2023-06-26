Юрий Серафимович Сахаров - 85!

понедельник, 26 июня 2023 | 19:32     57
Один из основателей Университета "Дубна", завкафедрой проектирования электроники для установок «мегасайенс», профессор Юрий Серафимович Сахаров празднует 85-летний юбилей.

85 лет – внушительная цифра, но совершенно не применимая к Юрию Серафимовичу. Его энергичность, гибкий ум, дипломатичность, невероятная эрудированность и харизма – пример для всех.

Университет "Дубна" многим обязан Юрию Серафимовичу: он вошел в состав первого ректората и в самые трудные годы становления ВУЗа был его опорой во всем, что касалось учебно-методической деятельности. Его кабинет всегда был открыт для студентов и преподавателей.

Не забывал он и о своей основной специальности, запустив в начале нулевых годов новое направление по конструированию электроники. До сих пор он успешно возглавляет Кафедру проектирования электроники для установок «мегасайенс», а специалисты, взращенные им, невероятно востребованы.

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