Юный шумахер угнал грузовик со стройки в центре Дмитрова

среда, 21 июня 2023 | 13:42     182
В Дежурную часть УМВД России по Дмитровскому г.о. поступило заявление от 36-летнего жителя Люберец об угоне грузового автомобиля иностранного производства, стоимостью 850 тысяч рублей, припаркованного на строительной площадке на Торговой площади в г. Дмитров.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 19-летний местный житель. Злоумышленник проник в салон автомобиля через незапертую дверь, после чего завел двигатель ключом, оставленном в замке зажигания, и скрылся. Грузовик изъят сотрудниками полиции.

В отношении подозреваемого дознавателем Отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательной явки.

Тэги: 
Дмитров
авто
криминал
Читать в
Оставить отзыв в
 
15.06.2023 | 13:15    342
Полиция в Дмитрове задержала автоугонщика-"гастролера"
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Дмитровскому г.о. задержали ранее судимого 34-летнего уроженца Приморского края, подозреваемого в краже иномарки.
Изображение носит ознакомительный характер
16.06.2023 | 12:57    261
Полицейские в Яхроме задержали подозреваемого в краже автомобиля
В Дежурную часть УМВД России по Дмитровскому г.о. поступило заявление от представителя коммерческой организации о краже автомобиля иностранного производства, припаркованного вблизи дома на ул. Вокзальная, г. Яхрома. Сумма ущерба составила 435 тысяч рублей.
Изображение носит ознакомительный характер
15.06.2023 | 13:51    280
В Яхроме работник автосервиса угнал автомобиль клиента и попал в ДТП
В Дежурную часть УМВД России по Дмитровскому г.о. поступило заявление от 71-летнего местного жителя об угоне его автомобиля отечественного производства, стоимостью 95 тысяч рублей, из сервиса на ул. Садовая г. Яхрома.