Юный шумахер угнал грузовик со стройки в центре Дмитрова

В Дежурную часть УМВД России по Дмитровскому г.о. поступило заявление от представителя коммерческой организации о краже автомобиля иностранного производства, припаркованного вблизи дома на ул. Вокзальная, г. Яхрома. Сумма ущерба составила 435 тысяч рублей.

В Дежурную часть УМВД России по Дмитровскому г.о. поступило заявление от представителя коммерческой организации о краже автомобиля иностранного производства, припаркованного вблизи дома на ул. Вокзальная, г. Яхрома. Сумма ущерба составила 435 тысяч рублей.

15.06.2023 | 13:51

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