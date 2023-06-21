Юный шумахер угнал грузовик со стройки в центре Дмитрова

среда, 21 июня 2023 | 13:42 182
В Дежурную часть УМВД России по Дмитровскому г.о. поступило заявление от 36-летнего жителя Люберец об угоне грузового автомобиля иностранного производства, стоимостью 850 тысяч рублей, припаркованного на строительной площадке на Торговой площади в г. Дмитров.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 19-летний местный житель. Злоумышленник проник в салон автомобиля через незапертую дверь, после чего завел двигатель ключом, оставленном в замке зажигания, и скрылся. Грузовик изъят сотрудниками полиции.
В отношении подозреваемого дознавателем Отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательной явки.