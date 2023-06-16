Юбилей организации ветеранов завода «ТЕНЗОР» в Дубне

Два десятилетия ведется большая работа с ветеранами приборного завода, и эта деятельности активно развивается.

Среди первоочередных задач – забота о ветеранах, в том числе экскурсионные поездки по памятным местам, билеты на концерты и различные мероприятия в учреждениях культуры наукограда.

Ветераны приборного завода – непременные участники отраслевых праздников, таких как День науки, День «ТЕНЗОРА», День строителя. С особым чувством каждый год отмечается День работников атомной отрасли, ведь многие заводчане имеют ведомственные награды Госкорпорации «Росатом», знаки отличия «Ветеран атомной энергетики и промышленности».

Бессменный председатель Совета ветеранов одного из градообразующих предприятий, Надежда Борисовна не остается в стороне и от общегородских проектов: оказывала содействие при открытии в Дубне Дома-интерната для пожилых людей и инвалидов, в составе инициативной группы решала большой круг вопросов для создания памятника труженикам тыла в Левобережье и сквера имени П.А. Журавлева на Большой Волге, с установкой бюста первого директора приборного завода.

Администрация и профсоюзная организация ПАО «ТЕНЗОР» сердечно поздравляют ветеранскую организацию и лично Надежду Борисовну Бородулину, желают представителям старшего поколения, людям с активной жизненной позицией, крепкого здоровья, долголетия и неиссякаемого оптимизма.