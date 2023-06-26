Якутского шамана, шедшего в Москву "изгонять Путина", перевели на более мягкое психиатрическое лечение

Якутского шамана Александра Габышева Уссурийский районный суд отправил на более мягкое лечение – из психиатрической больницы специализированного типа в Уссурийске его перевели в психиатрический стационар общего типа. По словам защитника шамана Алексея Прянишникова, это будет Якутский психоневрологический диспансер.

"Менее чем за два года пройдено два стационара (с интенсивным наблюдением и спецтипа). Обычно пациенты находятся в каждом из таких стационаров по 2–3 года. Теперь это больница в родном для Александра Якутске", – сообщил Прянишников в Telegram.

Адвокат добавил, что "именно с Якутского психдиспансера начались мытарства" Габышева, "там его признали невменяемым".

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