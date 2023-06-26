Якутского шамана, шедшего в Москву "изгонять Путина", перевели на более мягкое психиатрическое лечение

понедельник, 26 июня 2023 | 10:28     399
Александр Габышев получил всероссийскую и мировую известность в 2019 году, когда двинулся в пешее путешествие из Якутии в Москву с целью "изгнать Путина" из Кремля.

Якутского шамана Александра Габышева Уссурийский районный суд отправил на более мягкое лечение – из психиатрической больницы специализированного типа в Уссурийске его перевели в психиатрический стационар общего типа. По словам защитника шамана Алексея Прянишникова, это будет Якутский психоневрологический диспансер.

"Менее чем за два года пройдено два стационара (с интенсивным наблюдением и спецтипа). Обычно пациенты находятся в каждом из таких стационаров по 2–3 года. Теперь это больница в родном для Александра Якутске", – сообщил Прянишников в Telegram.

Адвокат добавил, что "именно с Якутского психдиспансера начались мытарства" Габышева, "там его признали невменяемым".

Предыстория вопроса

  1. Шаман Александр Габышев в марте 2019 года отправился в пешее путешествие из Якутии в Москву с целью "изгнать Путина" из Кремля. Он заявлял, что Президент России является "порождением темных сил" и изгнать его под силу только шаману.
  2. В 2019 году шаман прошел около трех тысяч километров из восьми и по пути привлек множество последователей. Но в ночь на 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области его задержали сотрудники правоохранительных органов в масках с оружием и отправили обратно в Якутию, где 20 сентября поместили в республиканский психоневрологический диспансер.
  3. Позднее стало известно, что в отношении Габышева возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК РФ). Согласно материалам его дела, "Габышев с шестого марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности".
  4. В конце января 2021 года для принудительной госпитализации Габышева в психдиспансер задействовали 50 полицейских и девять машин. Задерживать Габышева прибыли несколько высокопоставленных полицейских, в том числе заместитель министра МВД. За несколько дней до этого Габышев объявил о новом походе на Москву, который он планировал на март 2021 года.
  5. В мае 2021-го суд Якутска отказал защите Габышева, которая требовала признать незаконной его принудительную госпитализацию. 26 июля шаман был отправлен на принудительное лечение по уголовным делам о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов и экстремизме.
  6. С тех пор суд несколько раз продлевал Габышеву принудительное лечение в городской психбольнице специального типа.
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психология
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