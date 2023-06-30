Взрывотехники обезвредили старые боеприпасы в Дмитровском округе

пятница, 30 июня 2023 | 17:28     158
30 июня взрывотехники ПСО-2 ГКУ МО "Мособлпожспас" ликвидировали боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные в Дмитровском округе.

В службу 112 дважды обратились местные жители, которые обнаружили взрывоопасные предметы:

  1. Житель деревни Никольское при проведении земляных работ рядом с собственным участком нашел боеприпас, который специалисты идентифицировали как 105-миллиметровый снаряд Вермахта.
  2. А в пересохшем пруду в деревне Доронино, буквально в 110 метрах от жилых домов, была найдена фугасная авиационная бомба СССР ФАБ-50 массой 50 кг.

Взрывотехники перевезли боеприпасы в карьер, где обезвредили, соблюдая технику безопасности.

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