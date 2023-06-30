Взрывотехники обезвредили старые боеприпасы в Дмитровском округе

пятница, 30 июня 2023 | 17:28 158
30 июня взрывотехники ПСО-2 ГКУ МО "Мособлпожспас" ликвидировали боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные в Дмитровском округе.
В службу 112 дважды обратились местные жители, которые обнаружили взрывоопасные предметы:
- Житель деревни Никольское при проведении земляных работ рядом с собственным участком нашел боеприпас, который специалисты идентифицировали как 105-миллиметровый снаряд Вермахта.
- А в пересохшем пруду в деревне Доронино, буквально в 110 метрах от жилых домов, была найдена фугасная авиационная бомба СССР ФАБ-50 массой 50 кг.
Взрывотехники перевезли боеприпасы в карьер, где обезвредили, соблюдая технику безопасности.