Взрывотехники обезвредили старые боеприпасы в Дмитровском округе

20 июня вечером работники ПСП ПСЧ-215 ГКУ МО "Мособлпожспас" сняли с мели моторную лодку. Инцидент произошел в акватории Иваньковского водохранилища в Коровинском заливе.

20 июня вечером работники ПСП ПСЧ-215 ГКУ МО "Мособлпожспас" сняли с мели моторную лодку. Инцидент произошел в акватории Иваньковского водохранилища в Коровинском заливе.

20 июня состоялось награждение медалью Всероссийского Добровольного пожарного общества (ВДПО) «За доблесть и отвагу на пожаре» студента 3 курса Дмитровского техникума Евгения Сергеева, обучающегося по специальности «Пожарная безопасность».

20 июня состоялось награждение медалью Всероссийского Добровольного пожарного общества (ВДПО) «За доблесть и отвагу на пожаре» студента 3 курса Дмитровского техникума Евгения Сергеева, обучающегося по специальности «Пожарная безопасность».

24.06.2023 | 15:22

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