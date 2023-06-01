Вышел ежегодный годовой отчет о деятельности Объединенного института за 2022 год. Основные цифры

четверг, 01 июня 2023 | 14:54 101
Подробнее о деятельности и итогах работы служб и подразделений ОИЯИ в 2022 году читайте в "Годовом отчете ОИЯИ" по указанной в статье ссылке.
- Численность персонала ОИЯИ на 1 января 2023 г. составила 5156 человек (без временных членов персонала).
- Проведены совместные исследования с научными центрами стран-участниц, а также международными и национальными организациями других стран по 42 темам первого приоритета.
- За прошлый год было организовано и проведено 24 международных научных конференций и школ.