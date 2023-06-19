Выпускник из Дубны набрал 100 баллов на ЕГЭ по физике

Это заслуженная награда за упорный труд и любовь к науке. В этом учебном году Эйден уже одержал несколько побед: стал призером олимпиад по физике «Ломоносов» МГУ и «Шаг в будущее» МГТУ им. Баумана, а также призером по математике олимпиады МФТИ. Все остальные экзамены Эйден сдал тоже очень успешно, более 90 баллов каждый.

Особые слова благодарности учителю физики Александру Ильину и родителям талантливого ученика.