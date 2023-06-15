Выпускник гимназии №11 города Дубна Святослав Шаров получил 100 баллов на ЕГЭ по математике

Еще в начальной школе он несколько раз был призером олимпиады творческой лаборатории «2х2». В дальнейшем каждый год занимал призовые места сначала на городской, а затем и на всероссийской олимпиаде школьников на муниципальном и региональном уровнях. В 11-м классе Святослав принял участие в 14 олимпиадах по математике, включенных в перечень Минпросвещения РФ, и дважды становился победителем.

Его отличают упорство, неформальный подход к решению задач, творческое мышление, умение рационально управлять своим временем.

Поздравляем Святослава и его преподавателя Наталью Викторовну Михалеву.