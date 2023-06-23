Выпускник элитного физ-мат лицея из Дубны получил высший балл на ЕГЭ по математике

пятница, 23 июня 2023 | 20:05 112
Выпускник физико-математического лицея имени В.Г. Кадышевского Михаил Солодилов заработал 100 баллов на ЕГЭ по математике.
Увлеченность наукой, талант и упорство в достижении цели помогли Михаилу стать призером сразу нескольких олимпиад: ОММО (математика), РОСАТОМ по математике и по физике, регионального этапа по физике, информатике и английскому языку.
Особые слова благодарности учителю математики Елене Вишневской, огромный труд и талант которой помогли в достижении блестящего результата.