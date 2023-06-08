Выпускница лицея из Дубны получила максимальный балл по литературе

четверг, 08 июня 2023 | 15:39     167
Выпускница 11"Л" класса лицея «Дубна» Яна Суслова получила максимальный балл на ЕГЭ по литературе.

Яна – цельная, самодостаточная творческая личность. Трудолюбие, упорство, умение собраться в стрессовой ситуации – вот основа её успеха. Любовь к литературе и живописи пробудили в ней чувство прекрасного. Увлечение фотосъемкой помогает видеть и воплощать очарование окружающего мира. Яна мечтает стать дизайнером интерьера, создавать красоту и дарить ее людям.

Поздравляю Яну, ее родителей и преподавателя Елену Ивановну Шмидт с замечательным результатом!

Тэги: 
Дубна
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соотечественники
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