Выпускница лицея из Дубны получила максимальный балл по литературе

Яна – цельная, самодостаточная творческая личность. Трудолюбие, упорство, умение собраться в стрессовой ситуации – вот основа её успеха. Любовь к литературе и живописи пробудили в ней чувство прекрасного. Увлечение фотосъемкой помогает видеть и воплощать очарование окружающего мира. Яна мечтает стать дизайнером интерьера, создавать красоту и дарить ее людям.

Поздравляю Яну, ее родителей и преподавателя Елену Ивановну Шмидт с замечательным результатом!