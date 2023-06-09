Выпускница гимназии из Дубны получила 100 баллов по литературе

пятница, 09 июня 2023 | 15:23 139
Ольга Строгова - выпускница 11 "А" класса дубненской гимназии №8 им. академика Н.Н. Боголюбова, получила 100 баллов на ЕГЭ по литературе.
Интерес к предмету у Ольги развился с младших классов. Читательский опыт, первые успехи на олимпиадах, постоянное желание углублять знания – всё это было началом успеха. Труд, целеустремлённость ученицы привели к прекрасным результатам.
Ольга – отличница, призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе, русскому языку и искусству (МХК). Всегда активна, внимательна, готова к сотрудничеству и плодотворной работе.
Особые слова благодарности - родителям Оли и ее преподавателю по русскому языку и литературе Светлане Сергеевне Алгиничевой.