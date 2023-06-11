Впервые в Талдомском округе выпускница получила высший балл на ЕГЭ по химии

воскресенье, 11 июня 2023 | 14:29 92
Варвара Жильцова – выпускница муниципального общеобразовательного учреждения «Запрудненская гимназия».
Она стала первой выпускницей Талдомского округа, которая набрала 100 баллов на едином государственном экзамене по химии. Это заслуженная награда и Варвары, и её учителя Боровского Александра Вениаминовича.
Высокие результаты обучения обусловлены не только трудолюбием, усидчивостью и прекрасными интеллектуальными данными, но и стремлением Варвары к победе, к достижению максимального результата.