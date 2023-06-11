Впервые в Талдомском округе выпускница получила высший балл на ЕГЭ по химии

Она стала первой выпускницей Талдомского округа, которая набрала 100 баллов на едином государственном экзамене по химии. Это заслуженная награда и Варвары, и её учителя Боровского Александра Вениаминовича.

Высокие результаты обучения обусловлены не только трудолюбием, усидчивостью и прекрасными интеллектуальными данными, но и стремлением Варвары к победе, к достижению максимального результата.