Впервые в Талдомском округе выпускница получила высший балл на ЕГЭ по химии

воскресенье, 11 июня 2023 | 14:29     92
Варвара Жильцова – выпускница муниципального общеобразовательного учреждения «Запрудненская гимназия».

Она стала первой выпускницей Талдомского округа, которая набрала 100 баллов на едином государственном экзамене по химии. Это заслуженная награда и Варвары, и её учителя Боровского Александра Вениаминовича.

Высокие результаты обучения обусловлены не только трудолюбием, усидчивостью и прекрасными интеллектуальными данными, но и стремлением Варвары к победе, к достижению максимального результата.

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