Впервые в Дубне открывается детская студия исторического танца

понедельник, 05 июня 2023 | 17:51     159
Полонез, падеграс, менуэт, вальсы, польки, кадрили, контрдансы, котильоны, бранли - детей ждут школьные, рождественские, весенние, сретенские, зелёные и другие балы.

Педагог - танцмейстер балов, дипломированный специалист с образованием МГУК (постановщик-педагог бальных танцев и шоу-программ) и большим стажем Демичева Елена Сергеевна.

Занятия будут проходить по адресу: улица Университетская, дом 19, строение 28 (зал с зеркалами в частной школе "Полис-лицей").

Запись по тел: +7 9258876123.

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