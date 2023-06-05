Впервые в Дубне открывается детская студия исторического танца

понедельник, 05 июня 2023 | 17:51 159
Полонез, падеграс, менуэт, вальсы, польки, кадрили, контрдансы, котильоны, бранли - детей ждут школьные, рождественские, весенние, сретенские, зелёные и другие балы.
Педагог - танцмейстер балов, дипломированный специалист с образованием МГУК (постановщик-педагог бальных танцев и шоу-программ) и большим стажем Демичева Елена Сергеевна.
Занятия будут проходить по адресу: улица Университетская, дом 19, строение 28 (зал с зеркалами в частной школе "Полис-лицей").
Запись по тел: +7 9258876123.