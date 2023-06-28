Восемь молодых ученых Объединенного института ядерных исследований победили в конкурсе "Социальная ипотека"

среда, 28 июня 2023 | 18:50     119
Ежегодно Министерство инвестиций и инноваций Московской области проводит конкурс в рамках программы «Социальная ипотека» с целью оказания наиболее востребованным молодым ученым и специалистам государственной поддержки в приобретении или строительстве жилья.

В этом году победителями конкурса от ОИЯИ стали:

  • Соколов Иван Александрович
  • Шаров Владислав Игоревич
  • Бадреева Дина Рамизовна
  • Бодров Александр Юрьевич
  • Нехорошков Павел Сергеевич
  • Хассан Ахмед Абуельхаманд Абдельнаби
  • Соколов Сергей Анатольевич
  • Тимошенко Константин Дмитриевич

«Социальная ипотека» – это часть государственной программы Московской области «Жилище». Она стартовала в 2016 году и будет действовать до 2027-го. Получить социальную ипотеку могут учителя, врачи, молодые учёные и фельдшеры скорой помощи.

Суть программы заключается в том, что бюджетник подписывает долгосрочный трудовой договор с госучреждением, а взамен получает социальную ипотеку, по которой платит только проценты. Всю стоимость квартиры берёт на себя правительство Московской области (МО): 50% участнику программы выдают в виде субсидии, а остальное выплачивают банку в течение срока действия жилищного кредита.

Тэги: 
ОИЯИ
жилье
кредитование
социал
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