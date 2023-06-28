Восемь молодых ученых Объединенного института ядерных исследований победили в конкурсе "Социальная ипотека"

среда, 28 июня 2023 | 18:50 119
Ежегодно Министерство инвестиций и инноваций Московской области проводит конкурс в рамках программы «Социальная ипотека» с целью оказания наиболее востребованным молодым ученым и специалистам государственной поддержки в приобретении или строительстве жилья.
В этом году победителями конкурса от ОИЯИ стали:
- Соколов Иван Александрович
- Шаров Владислав Игоревич
- Бадреева Дина Рамизовна
- Бодров Александр Юрьевич
- Нехорошков Павел Сергеевич
- Хассан Ахмед Абуельхаманд Абдельнаби
- Соколов Сергей Анатольевич
- Тимошенко Константин Дмитриевич
«Социальная ипотека» – это часть государственной программы Московской области «Жилище». Она стартовала в 2016 году и будет действовать до 2027-го. Получить социальную ипотеку могут учителя, врачи, молодые учёные и фельдшеры скорой помощи.
Суть программы заключается в том, что бюджетник подписывает долгосрочный трудовой договор с госучреждением, а взамен получает социальную ипотеку, по которой платит только проценты. Всю стоимость квартиры берёт на себя правительство Московской области (МО): 50% участнику программы выдают в виде субсидии, а остальное выплачивают банку в течение срока действия жилищного кредита.