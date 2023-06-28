Восемь молодых ученых Объединенного института ядерных исследований победили в конкурсе "Социальная ипотека"

В этом году победителями конкурса от ОИЯИ стали:

Соколов Иван Александрович

Шаров Владислав Игоревич

Бадреева Дина Рамизовна

Бодров Александр Юрьевич

Нехорошков Павел Сергеевич

Хассан Ахмед Абуельхаманд Абдельнаби

Соколов Сергей Анатольевич

Тимошенко Константин Дмитриевич

«Социальная ипотека» – это часть государственной программы Московской области «Жилище». Она стартовала в 2016 году и будет действовать до 2027-го. Получить социальную ипотеку могут учителя, врачи, молодые учёные и фельдшеры скорой помощи.

Суть программы заключается в том, что бюджетник подписывает долгосрочный трудовой договор с госучреждением, а взамен получает социальную ипотеку, по которой платит только проценты. Всю стоимость квартиры берёт на себя правительство Московской области (МО): 50% участнику программы выдают в виде субсидии, а остальное выплачивают банку в течение срока действия жилищного кредита.