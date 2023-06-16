Во Владикавказе при участии Объединенного института проходит Международная IT-школа

Программа школы включает в себя лекции о цифровой экосистеме ОИЯИ и развиваемых информационных технологиях для решения научных задач. Участники узнают о распределительных вычислениях для обработки данных, об организации баз данных в крупных научных экспериментах.

Также для молодых ученых подготовили блок материалов о проектах ОИЯИ: им расскажут об устройстве комплекса NICA и суперкомпьютере «Говорун». Кроме этого, в программу включены мастер-классы по созданию проектов виртуальной реальности и использованию автоматизированных систем в прикладных задачах.

Основная задача школы — познакомить участников с современными методами решения прикладных задач на новейших вычислительных архитектурах с применением технологий параллельного программирования. Молодые ученые узнают о современных методах и инструментарии анализа данных, машинного обучения, глубокого обучения и получат практический опыт в решении прикладных задач в областях, связанных с различными аспектами мегапроектов, в задачах науки о данных.

Школа организована совместно СОГУ, Объединенным институтом, Информационным центром ОИЯИ на юге России в СОГУ и Университетом «Дубна».