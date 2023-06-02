Внимание: В Дубне активизировались догхантеры

пятница, 02 июня 2023 | 12:15     158
За последнюю неделю в ветеринарную клинику Дубны поступило несколько собак с отравлением изониазидом.

Это препарат, используемый для лечения туберкулеза. Догхантеры часто используют этот препарат, закладывая его в колбасу, чтобы уничтожить бездомных собак. При этом противников животных не волнует тот факт, что зачастую в тех же местах гуляют малолетние дети, способные случайно взять или попробовать отравленную приманку, или домашние собаки.

В конце прошлого года ветеринары уже фиксировали массовые отравления собак, и, к сожалению, в текущем году ситуация повторяется. В клиники поступали собаки с симптомами отравления из разных частей Дубны, поэтому в опасности сейчас все домашние питомцы города.

Владельцам нужно быть бдительными и с повышенным вниманием следить за своими питомцами на прогулках.

А в случае, если они увидят у собаки все признаки серьезного отравления, включая дрожь, избыточное слюноотделение, судороги и нарушение координации, то сразу ехать к ветеринарному врачу. Если вовремя обратиться в ветеринарную клинику, собаку можно успеть спасти!

Тэги: 
Дубна
криминал
звери
Источник:
Ирина Иванова
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