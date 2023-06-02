Внимание: В Дубне активизировались догхантеры

Это препарат, используемый для лечения туберкулеза. Догхантеры часто используют этот препарат, закладывая его в колбасу, чтобы уничтожить бездомных собак. При этом противников животных не волнует тот факт, что зачастую в тех же местах гуляют малолетние дети, способные случайно взять или попробовать отравленную приманку, или домашние собаки.

В конце прошлого года ветеринары уже фиксировали массовые отравления собак, и, к сожалению, в текущем году ситуация повторяется. В клиники поступали собаки с симптомами отравления из разных частей Дубны, поэтому в опасности сейчас все домашние питомцы города.