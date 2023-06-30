Внимание, создан прецедент: За езду в пьяном виде у жителя Конаковского района конфисковали автомобиль

Судом установлено, что мужчина, подвергнутый административному наказанию по ч. 1 ст. 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), 28 января 2023 года вновь управлял автомобилем марки «Skoda Felicia Combi» в селе Юрьево-Девичье в состоянии алкогольного опьянения.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком 240 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года, с конфискацией автомобиля, принадлежащего подсудимому.

Приговор не вступил в законную силу.