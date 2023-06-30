Внимание, создан прецедент: За езду в пьяном виде у жителя Конаковского района конфисковали автомобиль

пятница, 30 июня 2023 | 10:58     195
Конаковской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 59-летнего местного жителя. Он осужден по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Судом установлено, что мужчина, подвергнутый административному наказанию по ч. 1 ст. 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), 28 января 2023 года вновь управлял автомобилем марки «Skoda Felicia Combi» в селе Юрьево-Девичье в состоянии алкогольного опьянения.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком 240 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года, с конфискацией автомобиля, принадлежащего подсудимому.

Приговор не вступил в законную силу.

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