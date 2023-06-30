Видеонаблюдение для дачных посёлков и СНТ

В настоящий момент вопрос сохранности имущества наиболее остро стоит перед дачными посёлками. Поэтому каждому СНТ или кооперативу необходимо иметь современную систему видеонаблюдения, которая будет вести круглосуточный мониторинг территорий, фиксировать приезжающие автомобили, контролировать работу подрядчиков, а также предотвращать такие нарушения, как: кражи и вандализм, незаконный вывоз мусора и др. К тому же запись с камер является хорошей доказательной базой при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

При установке видеонаблюдения в дачном посёлке можно столкнуться с рядом сложностей. Чтобы не получилось слепых зон, необходимо учитывать:

углы обзора камер и их дальность

нюансы местности и расположение домов.

А значит реализацию вашего проекта надо доверять профессионалам!

Компания «ТЕЛЕКОМ МПК» более 15 лет занимается установкой систем видеонаблюдения, в том числе и для дачных посёлков. Мы успешно завершили несколько десятков подобных проектов. На этой неделе специалисты «ТЕЛЕКОМ МПК» осуществили монтаж камер наблюдения для СНТ «Весна» г.о. Дубна. Уверены, наша работа сможет существенно повлиять на повышения уровня безопасности СНТ и уменьшит количество нештатных ситуаций.

«ТЕЛЕКОМ МПК» предлагает современные решения для построения системы видеонаблюдения в дачном посёлке.

Наши инженеры:

составят вам проект с учётом местности СНТ и ваших пожеланий

помогут выбрать оптимальный комплект оборудования

осуществят монтаж и предоставят гарантии на выполненные работы.

Получить консультацию, а также обсудить возможности системы видеонаблюдения в вашем дачном посёлке или СНТ можно по телефону: + 7 496 215 01 01 или оставив заявку на сайте https://mycam.ru/cctv/dacha/