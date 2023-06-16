Видеомониторинг на новой детской площадке в Дубне по ул. Университетская 7/2

пятница, 16 июня 2023 | 17:27     212
Совсем недавно юные жители Дубны получили в подарок новую детскую игровую площадку около дома 7/2 на улице Университетской. Современный игровой комплекс площадью 450 кв. метров, оформленный в морской тематике и оборудованный интересными элементами, безусловно, порадовал ребят. Ударопоглощающее резиновое покрытие комплекса значительно снижает травмоопасность и помогает сохранить здоровье детей.

Безопасность современной игровой площадки – это не только соответствие всем нормам и требованиям, но и наличие видеонаблюдения. Видеомониторинг на детской площадке позволяет наблюдать за поведением и состоянием детей во время самостоятельной прогулки, определять присутствие чужих или нежелательных людей.

Система видеофиксации на месте детских игр в разы снижает риски таких опасностей и правонарушений, как:

  • похищение детей,
  • вандализм и распитие спиртных напитков во дворе,
  • кражи и хулиганские действия,
  • выгул собак в неположенном месте.

Для предотвращения всех недетских опасностей компания «ТЕЛЕКОМ МПК» осуществила установку видеонаблюдения для новой детской площадки. Камеры видеомониторинга подключены к системе «Безопасный регион», созданной для обеспечения наблюдения мест массового скопления и проживания людей, а также социально значимых объектов инфраструктуры Московской области.

Комплекс на ул. Университетской это уже 6-я площадка, которую оснастили системой видеонаблюдения специалисты «ТЕЛЕКОМ МПК» в Дубне.  Задача компании – сделать досуг детей максимально безопасным, и мы задействуем высококвалифицированные человеческие ресурсы и передовые технологии для её достижения.

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