Видеомониторинг на новой детской площадке в Дубне по ул. Университетская 7/2

Безопасность современной игровой площадки – это не только соответствие всем нормам и требованиям, но и наличие видеонаблюдения. Видеомониторинг на детской площадке позволяет наблюдать за поведением и состоянием детей во время самостоятельной прогулки, определять присутствие чужих или нежелательных людей.

Система видеофиксации на месте детских игр в разы снижает риски таких опасностей и правонарушений, как:

похищение детей,

вандализм и распитие спиртных напитков во дворе,

кражи и хулиганские действия,

выгул собак в неположенном месте.

Для предотвращения всех недетских опасностей компания «ТЕЛЕКОМ МПК» осуществила установку видеонаблюдения для новой детской площадки. Камеры видеомониторинга подключены к системе «Безопасный регион», созданной для обеспечения наблюдения мест массового скопления и проживания людей, а также социально значимых объектов инфраструктуры Московской области.

Комплекс на ул. Университетской это уже 6-я площадка, которую оснастили системой видеонаблюдения специалисты «ТЕЛЕКОМ МПК» в Дубне. Задача компании – сделать досуг детей максимально безопасным, и мы задействуем высококвалифицированные человеческие ресурсы и передовые технологии для её достижения.