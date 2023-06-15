В Яхроме работник автосервиса угнал автомобиль клиента и попал в ДТП

четверг, 15 июня 2023 | 13:51     120
В Дежурную часть УМВД России по Дмитровскому г.о. поступило заявление от 71-летнего местного жителя об угоне его автомобиля отечественного производства, стоимостью 95 тысяч рублей, из сервиса на ул. Садовая г. Яхрома.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 21-летний житель Липецкой области.

Злоумышленник, являясь работником сервиса, взял ключи от транспортного средства клиента и уехал. После чего не справился с управлением автомобиля и совершил дорожно-транспортное происшествие, затем бросил его в кювете в г. Яхрома и скрылся. Похищенное имущество возвращено владельцу.

В отношении подозреваемого дознавателем Отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Тэги: 
Яхрома
авто
криминал
ДТП
Читать в
Оставить отзыв в
 
15.06.2023 | 13:15    124
Полиция в Дмитрове задержала автоугонщика-"гастролера"
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Дмитровскому г.о. задержали ранее судимого 34-летнего уроженца Приморского края, подозреваемого в краже иномарки.
Изображение носит ознакомительный характер
13.06.2023 | 21:26    220
В Орудьево полиция задержала угонщика автомобиля
В Дежурную часть УМВД России по Дмитровскому г.о. поступило сообщение от 35-летнего местного жителя о попытке кражи его автомобиля отечественного производства стоимостью 75 тысяч рублей, припаркованного на автостоянке в с. Орудьево.
15.06.2023 | 15:43    122
Под Талдомом произошло ДТП с участием двух легковушек и грузовика
14 июня работники ПСЧ-215 и ПСЧ-272 ГКУ МО "Мособлпожспас" ликвидировали последствия ДТП, которое произошло в Талдомском округе.