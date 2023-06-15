В Яхроме работник автосервиса угнал автомобиль клиента и попал в ДТП

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 21-летний житель Липецкой области.

Злоумышленник, являясь работником сервиса, взял ключи от транспортного средства клиента и уехал. После чего не справился с управлением автомобиля и совершил дорожно-транспортное происшествие, затем бросил его в кювете в г. Яхрома и скрылся. Похищенное имущество возвращено владельцу.

В отношении подозреваемого дознавателем Отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.