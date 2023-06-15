В Яхроме работник автосервиса угнал автомобиль клиента и попал в ДТП

четверг, 15 июня 2023 | 13:51 120
В Дежурную часть УМВД России по Дмитровскому г.о. поступило заявление от 71-летнего местного жителя об угоне его автомобиля отечественного производства, стоимостью 95 тысяч рублей, из сервиса на ул. Садовая г. Яхрома.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 21-летний житель Липецкой области.
Злоумышленник, являясь работником сервиса, взял ключи от транспортного средства клиента и уехал. После чего не справился с управлением автомобиля и совершил дорожно-транспортное происшествие, затем бросил его в кювете в г. Яхрома и скрылся. Похищенное имущество возвращено владельцу.
В отношении подозреваемого дознавателем Отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.