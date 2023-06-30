В Университете "Дубна" выпустили бакалавров из Казахстана по программе двойного диплома

Эти студенты учились в Дубне по программам двойных дипломов. И после защиты в Университете они будут ещё раз защищать свои выпускные работы в Казахстане. Программа двойных дипломов дала ребятам возможность проводить свои исследования на самом современном оборудовании лабораторий Объединенного института ядерных исследований, при этом работали они над реальными научными и инженерными задачами.

Важно и то, что учебный процесс организован таким образом, чтобы студенты выполняли выпускные работы по направлениям научных исследований ОИЯИ. При этом тематика студенческих работ согласована с Республикой Казахстан как с одной из стран-участниц Института. В результате, студенты приобретают бесценный опыт работы на актуальных направлениях исследований.

По программе двойного диплома в Университете ведется подготовка студентов по направлениям «Физическая химия» и «Ядерная физика». Сегодня обсуждаются планы по расширению формата.