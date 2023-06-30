В Университете "Дубна" впервые выпустили специалистов по проблемам цифрового общества

Председатель государственной экзаменационной комиссии, доктор социологических наук, профессор, заведующий Кафедрой социологии и культурологии МГТУ имени Н.Э. Баумана Оксана Субочева высоко оценила актуальность выбранных магистрантами тематик, практическую и научную новизну выполненных работ.

Проблематика магистратуры междисциплинарна, суперактуальна и нечасто встречается в университетской среде. Это обусловило возникшие у магистрантов сложности по подбору литературы и источников. Даже сам выбор тем диссертаций оказался весьма непростой задачей, с которой они, впрочем, успешно справились. Вот в качестве примера три из них: «Репрезентация социальных проблем современного общества в кинематографе: влияние на студенческую аудиторию» (Данил Гаенков); «SMM-продвижение некоммерческих организаций в социальных сетях» (Елизавета Маньжова); «Коммерциализация арт-практик в социальных сетях» (Светлана Маслихова).

К примеру, в своем магистерском исследовании Данил Гаенков – выпускник Инженерно-физического института Университета "Дубна" – рассматривает социокультурные тенденции, присущие современному российскому обществу, и их отражение в кинематографе. Использование методологии теории фреймов Гофмана позволило выделить специфичные конструкции-рамки для последующего анализа визуального материала.

Далее автор провел глубинные интервью со студентами, в ходе которых выявлялось их отношение к социальным проблемам и их репрезентации в кино. Наиболее острыми социальными проблемами в мире и в России студенты называют социальное неравенство, насилие в семье, коррупцию и бедность. Нашла свое подтверждение основная гипотеза исследования: репрезентация социальных проблем в кинематографе формирует активную гражданскую позицию у студенческой молодежи.