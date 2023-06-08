В Университете "Дубна" прошла всероссийская школа-конференция по физике

В работе научного форума приняли участие Липецкий педагогический университет, Саратовский национальный исследовательский университет, Национальный центр вертолетостроения.

Школа-конференция стала одним из самых крупных и значимых событий этого учебного года для студентов и аспирантов Инженерно-физического института Университета "Дубна". На заседаниях секций ребята рассказали о своих исследованиях, в рамках которых они представляли решения реальных задач, выполненных под руководством специалистов предприятий-партнеров.

Исследовательским проектам и разработкам, которые ведутся в инновационных компаниях наукограда Дубна, были посвящены доклады предприятий-партнеров университета. Например, студенты узнали, как ведется управление и внедрение нового продукта, получили информацию об электронике инжекционного комплекса ускорителя NICA и о новых перспективных задачах в этой области.