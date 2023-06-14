В Университете "Дубна" начала работу Школа юного лингвиста

среда, 14 июня 2023 | 14:05     113
13 июня для школьников 8-11 классов начались очные занятия в Университете "Дубна".

В этом году в Школе юного лингвиста принимает участие рекордное количество школьников – 30 человек. Это не только учащиеся дубненских школ, но и ребята из близлежащих городов – Запрудни и Дмитрова.

Школа продлится всю неделю. Ребят ждут лекции, практические занятия и мастер-классы, которые были подготовлены и будут проводиться старшекурсниками и магистрантами кафедры лингвистики. Участники также попрактикуются в решении кейсов на английском языке.

Onward and upward, young scholars!

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