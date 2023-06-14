В Университете "Дубна" начала работу Школа юного лингвиста

В этом году в Школе юного лингвиста принимает участие рекордное количество школьников – 30 человек. Это не только учащиеся дубненских школ, но и ребята из близлежащих городов – Запрудни и Дмитрова.

Школа продлится всю неделю. Ребят ждут лекции, практические занятия и мастер-классы, которые были подготовлены и будут проводиться старшекурсниками и магистрантами кафедры лингвистики. Участники также попрактикуются в решении кейсов на английском языке.

Onward and upward, young scholars!