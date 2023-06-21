В текущем году в Дубне планируют восстановить в правах всех обманутых дольщиков и капитально отремонтировать школьный стадион

среда, 21 июня 2023 | 13:12     203
Об этом на личной встрече доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву ВРИП главы городского округа Дубна Максим Тихомиров.

«Дубна для нас - особый муниципалитет с точки зрения науки, диалога с жителями, и ОЭЗ там расположена. Вы продолжительное время работаете в округе, сейчас исполняете обязанности главы. Я очень рассчитываю, что также часто будете встречаться, общаться с жителями. Ну и все те вызовы, которые существуют – управляющие ли это компании или порядок в городе, благоустройство, будут ритмично реализовываться», - сказал губернатор.

Инвестиции

Муниципалитет - на 1 месте в Подмосковье по объем инвестиций, привлеченных в основной капитал на душу населения. Особая экономическая зона «Дубна» 6-й год подряд признается одной из лучших ОЭЗ страны. В числе резидентов - высокотехнологичные предприятия в сфере фармацевтики, медицины, IT-технологии и др. В прошлом году привлекли 13 резидентов с общим объемом инвестиций 3,5 млрд. рублей. В планах на этот - еще не менее 12 компаний.

Здравоохранение

В этом году завершили капремонт роддома, а также на базе медсанчасти №9 ФМБА открылся долгожданный сосудистый центр.

«Многие не верили, что в Дубне будет свой сердечно-сосудистый центр. Я благодарю вас (Андрей Юрьевич Воробьев), коллег за то, что включили городской округ в схему маршрутизации. Теперь наши пациенты получают качественные медицинские услуги на территории. Специалисты центра приступили к работе, уже проводятся первые операции», - рассказал Максим Тихомиров.

Спорт

В округе также реализуется программа по обустройству школьных стадионов. Завершен капремонт объектов при СОШ №5 и №7. В этом году приведут в порядок стадион школы №9.

Дольщики

В 2022-м 471 участник долевого строительства был восстановлен в правах. В планах на этот год – выдать квартиры 61 семье, благодаря чему вопрос с дольщиками в округе будет закрыт.

Благоустройство

В 2022-м привели в порядок сквер за торговым центром «Терминал В», а на набережной им. Д.И. Менделеева оборудовали скейт-парк с памп-треком. Также обновили территорию вокруг пруда «Лягушатник», расчищенного по программе «100 прудов и озер».

Тэги: 
встреча
Андрей Воробьев
Максим Тихомиров
Читать в
Оставить отзыв в
 
14.06.2023 | 13:44    484
Университет «Дубна» и Томский политехнический университет будут вместе готовить инженерные кадры
8 июня состоялась встреча студентов и преподавателей Университета "Дубна" с представителями Инженерной школы ядерных технологий НИУ «Томский политехнический университет».
19.06.2023 | 14:08    311
Университет "Дубна" планирует ввести целевой набор студентов для компаний-резидентов ОЭЗ "Дубна"
15 июня состоялась рабочая встреча представителей Университета "Дубна", управляющей компании ОЭЗ "Дубна" и её компаний-резидентов по вопросам подготовки кадров.
18.06.2023 | 13:25    363
ЧП на Канале имени Москвы: гидроцикл атаковал парусную яхту
17 июня в 16:50 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о происшествии на воде на Клязьминском водохранилище в 300 метрах от пляжа "Малибу".