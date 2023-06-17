В Талдомском округе спасатели освободили подростка из ловушки

суббота, 17 июня 2023 | 14:53 190
16 июня работники ПСЧ-272 ГКУ МО "Мособлпожспас" освободили ногу 13-летнего подростка, которая застряла в эстакаде для ремонта автомобилей. Случай произошел в селе Великий Двор Талдомского округа.
В службу 112 обратились дети, которые рассказали, что бегали по сооружению для ремонта авто, один из ребят упал, а его нога застряла между металлическими решетками.
Прибывшие на место вызова работники подразделения осмотрели пострадавшего и аккуратно освободили зажатую конечность, полив ногу мыльной водой для лучшего скольжения. В медицинской помощи мальчик не нуждался.