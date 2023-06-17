В Талдомском округе спасатели освободили подростка из ловушки

В службу 112 обратились дети, которые рассказали, что бегали по сооружению для ремонта авто, один из ребят упал, а его нога застряла между металлическими решетками.

Прибывшие на место вызова работники подразделения осмотрели пострадавшего и аккуратно освободили зажатую конечность, полив ногу мыльной водой для лучшего скольжения. В медицинской помощи мальчик не нуждался.