В Талдомском округе спасатели освободили подростка из ловушки

суббота, 17 июня 2023 | 14:53     190
16 июня работники ПСЧ-272 ГКУ МО "Мособлпожспас" освободили ногу 13-летнего подростка, которая застряла в эстакаде для ремонта автомобилей. Случай произошел в селе Великий Двор Талдомского округа.

В службу 112 обратились дети, которые рассказали, что бегали по сооружению для ремонта авто, один из ребят упал, а его нога застряла между металлическими решетками.

Прибывшие на место вызова работники подразделения осмотрели пострадавшего и аккуратно освободили зажатую конечность, полив ногу мыльной водой для лучшего скольжения. В медицинской помощи мальчик не нуждался.

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