В Талдомском округе нашли квартиру, доверху забитую "фиктивными иностранными гражданами"

суббота, 17 июня 2023 | 13:31 199
В рамках проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории Российской Федерации, участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Талдомскому г.о. проверили квартиру, расположенную в доме села Николо-Кропотки.
Сотрудниками полиции установлено, что 53-летний собственник жилья поставил на миграционный учет 14 иностранных граждан, но мест для их временного проживания не предоставил.
В отношении подозреваемого дознавателем Отделения дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Цена вопроса - от 100 тысяч рублей до 3-х лет. Злоумышленнику избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.