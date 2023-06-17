В Талдомском округе нашли квартиру, доверху забитую "фиктивными иностранными гражданами"

Сотрудниками полиции установлено, что 53-летний собственник жилья поставил на миграционный учет 14 иностранных граждан, но мест для их временного проживания не предоставил.

В отношении подозреваемого дознавателем Отделения дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Цена вопроса - от 100 тысяч рублей до 3-х лет. Злоумышленнику избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.