В Талдомском лесничестве поселилась зебра

Сотрудники Танинского участкового лесничества Талдомского филиала ГКУ МО «Мособллес» вообще творческие личности. В свободное от работы время они воплощают свои художественные замыслы в неординарных деревянных скульптурах и поделках, а работы размещают на территории участкового лесничества, преображая пространство фэнтэзийными объектами. Вот и недавно в подмосковном пейзаже появилась экзотическая зебра из валежной древесины.

«В летние месяцы свободного времени практически нет. Если выпадает минутка для отдыха, хочется посвятить ее любимому занятию, сделать что-то необычное своими руками. К нам часто приходят в гости юные лесоводы, с которыми мы проводим занятия в школьных лесничествах, и им очень нравятся такие поделки. Интерес, а иногда и восторг от увиденного, возникает и у посетителей леса», - отметил старший участковый лесничий Танинского участкового лесничества Талдомского филиала ГКУ МО «Мособллес» Алексей Андреев.