В Талдоме вынесен приговор по уголовному делу о незаконной охоте

пятница, 16 июня 2023 | 13:10     81
Талдомский районный суд вынес приговор в отношении Романа Комиссарова, Александра Райфикешта, Виктора Хвостова, Леонида Бугаева, Александра Шевченко, Николая Рогожкина, Евгения Дергунова, Дмитрия Зубарева.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору, с причинением крупного и особо крупного ущерба), ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 258 УК РФ (пособничество в незаконной охоте, совершенной с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов).

В суде установлено, что 19 декабря 2020 года Комиссаров, Зубарев, Райфикешт, Хвостов и Бугаев, при наличии разрешения на добычу копытного животного на одну особь лося, на автомобилях прибили на территорию между полем и краем леса охотничьего угодия в Талдомском городском округе. Зубарев произвел поиск, выслеживание и преследование трех особей лосей, которых выгнал из лесного массива, после чего Бугаев и Хвостов застрелили двух из них.

Далее Комиссаров, действуя согласованно с Райфикештом, Хвостовым, Зубаревым и Бугаевым, связался со старшим инспектором отдела охотничьего надзора Управления государственного охотничьего надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Шевченко и описал результаты охоты. Мужчины погрузили две туши самки лосей в прицеп автомобиля и увезли их. После этого Шевченко, действуя согласованно с соучастниками преступления, с целью сокрытия преступления, составил акт о перестреле и добыче копытного животного в количестве одной особи.

Кроме того, 28 января 2021 года Зубарев, Дергунов и Рогожкин на снегоходе прибыли на поле, где погрузили в сани обнаруженную Зубаревым тушу лося, ранее незаконно добытую неустановленным лицом, после чего разделали ее и поделили.

Также Зубарев незаконно приобрел и хранил по месту своего жительства патроны к огнестрельному оружию.

Сумма причиненного ущерба Российской Федерации составила  240 тыс. рублей. Ущерб в размере 135 тыс. рублей возмещен Дергуновым, Зубаревым, Рогожкиным, Комиссровым и Райфикештом в равных долях.

Суд приговорил Комиссарова и Райфикешта к 3 годам лишения свободы, Хвостова – к 3 годам 2 месяцам лишения свободы, Зубарева – к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением специального права приобретения, хранения и использования охотничьего огнестрельного оружия на 3 года. Также суд назначил Бугаеву наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы, Шевченко, Рогожкину и Дергунову – в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года, с лишением специального права приобретения, хранения и использования охотничьего огнестрельного оружия на 3 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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