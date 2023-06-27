В Талдоме госпитализировали школьницу после укуса гадюки

вторник, 27 июня 2023 | 15:11     139
12-летняя школьница попала в больницу после укуса гадюки в садовом некоммерческом товариществе «Агат» в Талдомском городском округе.

Медики оценивают состояние девочки как средней степени тяжести.

Первое время после нападения гадюки пострадавшие либо не испытывают симптомов, либо чувствуют жгучую боль в области укуса. При тяжёлой интоксикации возможны головокружение, тошнота, диарея, озноб и тахикардия. Токсины гадюк оказывают влияние на работу сердца и кровообращение, а также вызывают поражение кожи и мышц в месте укуса. Как правило, укус гадюки не смертелен, а пострадавшие выздоравливают спустя 3-4 дня.

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Источник:
Mash
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