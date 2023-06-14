В школе №9 города Дубна начались работы по обустройству нового стадиона

среда, 14 июня 2023 | 14:38     130
В соответствии с графиком работ, завершен демонтаж устаревшего оборудования на территории будущей спортивной площадки: вывезены старые конструкции и опоры освещения, снят лишний грунт и под основание подсыпан песок.

Работы проводятся в соответствии с губернаторской программой «Открытый стадион». Проект типовой. Рядом со школой скоро появятся поле для мини-футбола, универсальная спортплощадка с сеткой и кольцами для волейбола и баскетбола, беговые дорожки, прыжковый сектор, трибуны. 

Завершить реконструкцию запланировано к началу учебного года.

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