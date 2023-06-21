В Школе инновационной педагогики Университета "Дубна" прошел итоговый экзамен

среда, 21 июня 2023 | 12:51     193
25 слушателей четвертого набора Школы инновационной педагогики Факультета социальных и гуманитарных наук Университета "Дубна" завершили свое обучение, успешно сдав итоговый междисциплинарный экзамен.

Ребята получат дипломы о переподготовке с присвоением квалификации школьного учителя — математики, русского языка, информатики, физики, химии.

За год обучения в Школе, студенты 3-6 курсов и аспиранты, представляющие все факультеты и институты Университета, параллельно с основной учебой освоили одну из пяти программ дополнительной профессиональной подготовки. Каждая программа включает изучение 11 дисциплин психолого-педагогического и методического профиля. Помимо теоретической подготовки, слушатели прошли педагогическую практику в 13 дубненских школах, лицеях и гимназиях, в средних общеобразовательных учреждениях Конаково, Запрудни и Истры.

Ежегодно выпускники Школы инновационной педагогики пополняют ряды школьных учителей и преподавателей учреждений дополнительного образования для детей наукограда и области. 2023-й год не стал исключением: уже сейчас лицей «Дубна», лицей № 6 им. академика Г.Н Флерова, гимназия № 8 им. академика Н.Н. Боголюбова, школы № 9 и № 10 Дубны готовы принять на работу нынешних выпускников. 

Тэги: 
Университет Дубна
профессия
Читать в
Оставить отзыв в
 
17.06.2023 | 12:59    326
Доцент Университета "Дубна" Сона Бунина участвует в исследовании доктринального права
В январе 2023 года доцент Кафедры юриспруденции Университета "Дубна", к.ю.н. Сона Бунина за свой вклад в разработку теории правовой доктрины была приглашена в исследовательскую группу Клуба правовой доктрины.
14.06.2023 | 13:44    484
Университет «Дубна» и Томский политехнический университет будут вместе готовить инженерные кадры
8 июня состоялась встреча студентов и преподавателей Университета "Дубна" с представителями Инженерной школы ядерных технологий НИУ «Томский политехнический университет».
14.06.2023 | 14:05    285
В Университете "Дубна" начала работу Школа юного лингвиста
13 июня для школьников 8-11 классов начались очные занятия в Университете "Дубна".