В Школе инновационной педагогики Университета "Дубна" прошел итоговый экзамен

Ребята получат дипломы о переподготовке с присвоением квалификации школьного учителя — математики, русского языка, информатики, физики, химии.

За год обучения в Школе, студенты 3-6 курсов и аспиранты, представляющие все факультеты и институты Университета, параллельно с основной учебой освоили одну из пяти программ дополнительной профессиональной подготовки. Каждая программа включает изучение 11 дисциплин психолого-педагогического и методического профиля. Помимо теоретической подготовки, слушатели прошли педагогическую практику в 13 дубненских школах, лицеях и гимназиях, в средних общеобразовательных учреждениях Конаково, Запрудни и Истры.

Ежегодно выпускники Школы инновационной педагогики пополняют ряды школьных учителей и преподавателей учреждений дополнительного образования для детей наукограда и области. 2023-й год не стал исключением: уже сейчас лицей «Дубна», лицей № 6 им. академика Г.Н Флерова, гимназия № 8 им. академика Н.Н. Боголюбова, школы № 9 и № 10 Дубны готовы принять на работу нынешних выпускников.