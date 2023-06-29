В российских школах появится новый предмет «Основа безопасности и защита Родины»

Об этом в Госдуме на круглом столе по теме "ОБЖ и НВП в школьной программе" сообщила замдиректора Департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Анна Тимофеева.
"Формируется рабочая группа, которая будет заниматься как раз формированием новой учебной федеральной программы, куда войдут и представители Министерства обороны, и представители МЧС, поскольку мы понимаем всю важность и сложность этой работы", — сказала чиновница.
Параллельно будет готовиться новый учебник, добавила она.
Кстати, на этой же встрече рассказали о 5-дневном внеурочном курсе начальной военной подготовки для старшеклассников, сообщает ТАСС. Его разрабатывали Минобороны и Минпросвещения. Упор сделан на практические занятия, активное использование военно-тактических и военно-спортивных игр. Учебный план составлен с учетом опыта специальной военной операции.
"Занятия по девяти учебным модулям: тактическая подготовка, огневая подготовка, впервые был введен предмет "Основы технической подготовки и связи", в рамках которого обучающиеся знакомятся с техникой вооруженных сил, с основами управления беспилотными летательными аппаратами, работой по связи. Также новый предмет введен - инженерная подготовка, очень важный предмет, как показала практика проведения специальной военной операции. Не забыли про классический предмет "Радиационная, химическая и биологическая защита", военно-медицинская подготовка - это военная, тактическая медицина, то есть те навыки, которые необходимы военнослужащим во время боевых действий", - рассказал эксперт Главного военно-политического управления Минобороны РФ Михаил Бородин.