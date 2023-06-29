В российских школах появится новый предмет «Основа безопасности и защита Родины»

Об этом в Госдуме на круглом столе по теме "ОБЖ и НВП в школьной программе" сообщила замдиректора Департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Анна Тимофеева.

"Формируется рабочая группа, которая будет заниматься как раз формированием новой учебной федеральной программы, куда войдут и представители Министерства обороны, и представители МЧС, поскольку мы понимаем всю важность и сложность этой работы", — сказала чиновница.

Параллельно будет готовиться новый учебник, добавила она.

Кстати, на этой же встрече рассказали о 5-дневном внеурочном курсе начальной военной подготовки для старшеклассников, сообщает ТАСС. Его разрабатывали Минобороны и Минпросвещения. Упор сделан на практические занятия, активное использование военно-тактических и военно-спортивных игр. Учебный план составлен с учетом опыта специальной военной операции.