В России из состава экспертных советов по господдержке кино убрали известных режиссеров и включили туда попов и чиновников

Из него исключили известных режиссеров:

Алексей Учитель,

Алексей Федорченко,

Владимир Хотиненко,

Алексей Агранович.

А также:

продюсера Петра Анурова,

продюсера Антона Златопольского,

сценариста Любовь Мульменко,

сценариста Романа Кантора,

сценариста Константина Майера,

кинокритика Андрея Апостолова,

гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста,

председателя совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиану Слащеву.

В совет по отбору фильмов для детей и юношества вошли два представителя Русской православной церкви, а также актер, член группы по расследованию антироссийских действий в Госдуме Дмитрий Певцов. В советах также выросло число представителей самого Министерства Культуры.

Напоминаем, в 2023 году на государственную поддержку фильмов, которые были отобраны экспертными советами в декабре 2022 года, планируется потратить более 11,5 млрд рублей.

Кинематографистам было предложено снимать фильмы о "противодействии попыткам фальсификации истории", "стабильном и безопасном государстве", "противодействии современным проявлениям идеологии нацизма и фашизма", в целях "популяризации героизма и самоотверженности российских воинов в ходе специальной военной операции" и "популяризации службы в Вооруженных силах РФ".