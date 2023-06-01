В России из состава экспертных советов по господдержке кино убрали известных режиссеров и включили туда попов и чиновников

четверг, 01 июня 2023 | 01:38     96
Министерство культуры РФ обновило состав экспертных советов Фонда кино, которые занимаются отбором фильмов, претендующих на господдержку.

Из него исключили известных режиссеров:

  • Алексей Учитель,
  • Алексей Федорченко,
  • Владимир Хотиненко,
  • Алексей Агранович.

А также:

  • продюсера Петра Анурова,
  • продюсера Антона Златопольского,
  • сценариста Любовь Мульменко,
  • сценариста Романа Кантора,
  • сценариста Константина Майера,
  • кинокритика Андрея Апостолова,
  • гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста,
  • председателя совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиану Слащеву.

В совет по отбору фильмов для детей и юношества вошли два представителя Русской православной церкви, а также актер, член группы по расследованию антироссийских действий в Госдуме Дмитрий Певцов. В советах также выросло число представителей самого Министерства Культуры.

Напоминаем, в 2023 году на государственную поддержку фильмов, которые были отобраны экспертными советами в декабре 2022 года, планируется потратить более 11,5 млрд рублей.

Кинематографистам было предложено снимать фильмы о "противодействии попыткам фальсификации истории", "стабильном и безопасном государстве", "противодействии современным проявлениям идеологии нацизма и фашизма", в целях "популяризации героизма и самоотверженности российских воинов в ходе специальной военной операции" и "популяризации службы в Вооруженных силах РФ".

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Источник:
Ведомости
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