В России из состава экспертных советов по господдержке кино убрали известных режиссеров и включили туда попов и чиновников

Из него исключили известных режиссеров:
- Алексей Учитель,
- Алексей Федорченко,
- Владимир Хотиненко,
- Алексей Агранович.
А также:
- продюсера Петра Анурова,
- продюсера Антона Златопольского,
- сценариста Любовь Мульменко,
- сценариста Романа Кантора,
- сценариста Константина Майера,
- кинокритика Андрея Апостолова,
- гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста,
- председателя совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиану Слащеву.
В совет по отбору фильмов для детей и юношества вошли два представителя Русской православной церкви, а также актер, член группы по расследованию антироссийских действий в Госдуме Дмитрий Певцов. В советах также выросло число представителей самого Министерства Культуры.
Напоминаем, в 2023 году на государственную поддержку фильмов, которые были отобраны экспертными советами в декабре 2022 года, планируется потратить более 11,5 млрд рублей.
Кинематографистам было предложено снимать фильмы о "противодействии попыткам фальсификации истории", "стабильном и безопасном государстве", "противодействии современным проявлениям идеологии нацизма и фашизма", в целях "популяризации героизма и самоотверженности российских воинов в ходе специальной военной операции" и "популяризации службы в Вооруженных силах РФ".