В открытом доступе появились данные клиентов крупнейших российских торговых сетей. Дайджест событий

Утро 6 июня
Утром 6 июня начался слив в Интернет данных двух компаний.
Данные предположительно «Ашан» представлены в текстовых файлах. Всего 7,840,297 строк:
- имя/фамилия
- телефон (7,7 млн уникальных номеров)
- адрес эл. почты (4,7 млн уникальных адресов)
- адрес доставки или самовывоза (777 тыс. адресов)
- дата создания и обновления записи (с 13.04.2020 по 18.05.2023)
Данные предположительно «Твой Дом» слиты в виде дампа таблицы пользователей из CMS «Bitrix». Всего 713,365 строк:
- имя/фамилия
- телефон (618,3 тыс. уникальных номеров)
- адрес эл. почты (389,5 тыс. уникальных адресов)
- хешированный (с солью) пароль
- пол (не для всех)
- дата рождения (не для всех)
- дата создания и обновления записи (с 21.01.2019 по 18.05.2023)
День 6 июня
Днем слив продолжился. На этот раз в открытый доступ были выложены текстовые файлы, содержащие фрагменты дампа базы предположительно сайта gloria-jeans.ru.
В двух текстовых файлах содержится:
- имя/фамилия
- адрес эл. почты (3,16 млн уникальных адресов)
- телефон (2,36 млн уникальных номеров)
- дата рождения
- номер карты постоянного покупателя
- дата создания и обновления записи (с 24.09.2018 по 18.05.2023)
Интересно, что в файлах попадаются хешированные (bcrypt) пароли пользователей, случайно туда попавшие при вырезании данных из полного дампа.
Сеть «Ашан» уже подтвердила утечку данных:
«В настоящий момент мы проводим внутреннее расследование с целью установления вектора атаки и источника утечки. Мы сожалеем о случившемся и приносим извинения нашим клиентам».
Роскомнадзор сообщил, что намерен проверить информацию об утечках данных сетей «Ашан» и «Твой дом», а также компании «Ренессанс Страхования», данные клиентов которой оказались в открытом доступе 2 июня.
Утро 7 июня
На этот раз в открытый доступ были выложены фрагменты двух SQL-дампов из CMS «Bitrix» предположительно книжного интернет магазина book24.ru и магазина матрасов «Аскона» (askona.ru).
В дампе book24.ru 4,003,488 строк:
- имя/фамилия
- телефон (2,4 млн уникальных номеров)
- адрес эл. почты (3,8 млн уникальных адресов)
- хешированный (с солью) пароль
- дата создания и обновления записи (с 01.06.2016 по 29.05.2023)
В дампе askona.ru 1,948,828 строк (1,5 млн уникальных телефонов и 1,3 млн уникальных адресов эл. почты), с точно таким же набором полей. Самая свежая запись в этом дампе датируется 20.04.2023.
Итого
Всего хакер обещает слить 12 крупных компаний, осталось 7.
Напоминаем, утечка данных «СберСпасибо» произошла в марте 2023 года. Тогда в открытом доступе были размещены два файла, содержащие более 47 миллионов строк с данными клиентов банка.