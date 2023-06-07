В открытом доступе появились данные клиентов крупнейших российских торговых сетей. Дайджест событий

Утро 6 июня

Утром 6 июня начался слив в Интернет данных двух компаний.

Данные предположительно «Ашан» представлены в текстовых файлах. Всего 7,840,297 строк:

имя/фамилия

телефон (7,7 млн уникальных номеров)

адрес эл. почты (4,7 млн уникальных адресов)

адрес доставки или самовывоза (777 тыс. адресов)

дата создания и обновления записи (с 13.04.2020 по 18.05.2023)

Данные предположительно «Твой Дом» слиты в виде дампа таблицы пользователей из CMS «Bitrix». Всего 713,365 строк:

имя/фамилия

телефон (618,3 тыс. уникальных номеров)

адрес эл. почты (389,5 тыс. уникальных адресов)

хешированный (с солью) пароль

пол (не для всех)

дата рождения (не для всех)

дата создания и обновления записи (с 21.01.2019 по 18.05.2023)

День 6 июня

Днем слив продолжился. На этот раз в открытый доступ были выложены текстовые файлы, содержащие фрагменты дампа базы предположительно сайта gloria-jeans.ru.

В двух текстовых файлах содержится:

имя/фамилия

адрес эл. почты (3,16 млн уникальных адресов)

телефон (2,36 млн уникальных номеров)

дата рождения

номер карты постоянного покупателя

дата создания и обновления записи (с 24.09.2018 по 18.05.2023)

Интересно, что в файлах попадаются хешированные (bcrypt) пароли пользователей, случайно туда попавшие при вырезании данных из полного дампа.

Сеть «Ашан» уже подтвердила утечку данных:

«В настоящий момент мы проводим внутреннее расследование с целью установления вектора атаки и источника утечки. Мы сожалеем о случившемся и приносим извинения нашим клиентам».

Роскомнадзор сообщил, что намерен проверить информацию об утечках данных сетей «Ашан» и «Твой дом», а также компании «Ренессанс Страхования», данные клиентов которой оказались в открытом доступе 2 июня.

Утро 7 июня

На этот раз в открытый доступ были выложены фрагменты двух SQL-дампов из CMS «Bitrix» предположительно книжного интернет магазина book24.ru и магазина матрасов «Аскона» (askona.ru).

В дампе book24.ru 4,003,488 строк:

имя/фамилия

телефон (2,4 млн уникальных номеров)

адрес эл. почты (3,8 млн уникальных адресов)

хешированный (с солью) пароль

дата создания и обновления записи (с 01.06.2016 по 29.05.2023)

В дампе askona.ru 1,948,828 строк (1,5 млн уникальных телефонов и 1,3 млн уникальных адресов эл. почты), с точно таким же набором полей. Самая свежая запись в этом дампе датируется 20.04.2023.

Итого

Всего хакер обещает слить 12 крупных компаний, осталось 7.

Напоминаем, утечка данных «СберСпасибо» произошла в марте 2023 года. Тогда в открытом доступе были размещены два файла, содержащие более 47 миллионов строк с данными клиентов банка.