В Орудьево полиция задержала угонщика автомобиля

вторник, 13 июня 2023 | 21:26     105
В Дежурную часть УМВД России по Дмитровскому г.о. поступило сообщение от 35-летнего местного жителя о попытке кражи его автомобиля отечественного производства стоимостью 75 тысяч рублей, припаркованного на автостоянке в с. Орудьево.

Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники патрульно-постовой службы полиции, где при попытке кражи был задержан 33-летний уроженец одной из републик ближнего зарубежья. Злоумышленник проник в автомобиль через незапертую дверь, завел двигатель и попытался скрыться с места преступления. Транспортное средство изъято сотрудниками полиции.

В отношении подозреваемого следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Дмитровским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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