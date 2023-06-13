В Орудьево полиция задержала угонщика автомобиля

Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники патрульно-постовой службы полиции, где при попытке кражи был задержан 33-летний уроженец одной из републик ближнего зарубежья. Злоумышленник проник в автомобиль через незапертую дверь, завел двигатель и попытался скрыться с места преступления. Транспортное средство изъято сотрудниками полиции.

В отношении подозреваемого следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Дмитровским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.