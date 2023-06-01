В Объединенном институте начала работу стажировка для молодых ученых стран СНГ

Для участия в стажировке, которая продлится до 27 июня, собрались молодые ученые и специалисты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана.

«Мы видим две ключевые задачи стажировки: первое – это, чтобы вы нашли для себя в лабораториях ОИЯИ дальнейшие контакты для научного сотрудничества, приехав в будущем на работу или участвуя в коллаборациях. Второе – мы хотим, чтобы вы завязали контакты между собой», — рассказал о целях стажировки помощник директора ОИЯИ по проектам развития, директор МИЦНТ СНГ Александр Рузаев.

В ходе стажировки участники посетят лаборатории ОИЯИ, Университет «Дубна» и его центр цифрового производства, опытно-конструкторское бюро электрохимической техники, АО «Научно-производственный центр «Аспект», Особую экономическую зону «Дубна» и ряд высокотехнологичных предприятий-резидентов ОЭЗ.

Работа стажеров проходит в интернациональных командах по 4-5 человек, задача которых заключается в подготовке совместных научно-технических или инновационных проектов. По итогам стажировки состоится защита проектов, и авторы самых ярких работ смогут претендовать в будущем на получение грантов от МИЦНТ СНГ.

Организатором стажировки выступает «Международный инновационный центр нанотехнологий СНГ» (МИЦНТ СНГ), созданный в 2010 г. при участии Объединенного института ядерных исследований и еще 12 научных и образовательных организаций из 8 стран. МИЦНТ СНГ, который является базовой организацией СНГ, ежегодно проводит стажировки при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и ОИЯИ. За период с 2010 по 2023 гг. в стажировках приняли участие около 400 человек, а гранты МИЦНТ СНГ на разработку научных и инновационных проектов получили более 180 молодых ученых и специалистов.