В Московской области женщины-предприниматели открыли бизнес-клуб "Иволга"

«Никто не сможет насвистать симфонию. Чтобы её сыграть, нужен оркестр»,- отметила Екатерина Юрьевна.

Организация объединит опыт и возможности подмосковных предпринимателей. Работа будет вестись по разным направлениям, в том числе – «Инвестиции и финансы», «Туризм», «Международная кооперация и экспорт» и другим.

Комитет направления «Легкая промышленность» возглавила Михайлова Ольга – председатель отделения МОРО СЖР в г.о. Дубна.