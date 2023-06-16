В Московской области женщины-предприниматели открыли бизнес-клуб "Иволга"

пятница, 16 июня 2023 | 17:37     238
Московское областное региональное отделение «Союз женщин России», под руководством Екатерины Богдасаровой, поддержало инициативу женщин-предпринимателей и запустило новый проект – региональную общественную организацию «Клуб промышленников и предпринимателей «Иволга».

«Никто не сможет насвистать симфонию. Чтобы её сыграть, нужен оркестр»,- отметила Екатерина Юрьевна.

Организация объединит опыт и возможности подмосковных предпринимателей. Работа будет вестись по разным направлениям, в том числе – «Инвестиции и финансы», «Туризм», «Международная кооперация и экспорт» и другим.

Комитет направления «Легкая промышленность» возглавила Михайлова Ольга – председатель отделения МОРО СЖР в г.о. Дубна.

«Приоритеты расставлены. Направления определены. Уверена, что вместе мы создадим эффективные механизмы взаимодействия», - резюмировала Ольга Юрьевна.

"Составили план действий на ближайшую перспективу", - прокомментировала событие Екатерина Зиновьева, заместитель Председателя Правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области.

И поделилась хэштегом: #ПростоРаботаем

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