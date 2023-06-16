В местах выступлений Владимира Путина стали отключать мобильный интернет

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 16 июня временно отключат мобильный интернет. Об этом сообщает Росконгресс, который занимается организацией мероприятия. Такое решение организаторы объяснили "проведением технических работ".

Согласно распоряжению Минцифры, полученному операторами связи, от них потребовали отключить интернет на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум", где проходит ПМЭФ. Участникам и гостям форума предлагается воспользоваться Wi-Fi сетью проекта SPIEF2023.

Журналистка Фарида Рустамова связывает это решение с выступлением 16 июня президента Владимира Путина.

"Чтобы во время пленарной сессии традиционного путинского мероприятия площадку форума не атаковали беспилотники, с завтрашнего дня на ней не будет работать мобильный интернет", – написала она в Telegram-канале.

Похожее письмо получили неделей ранее операторы в Сочи. По информации Рустамовой, с 7 по 9 июня доступ к интернету ограничивали в Сочи и Адлере – также из-за участия Путина в Евразийском конгрессе. Один из участников конгресса рассказал, что из-за отключения мобильного интернета не работали приложения такси, банковские карты, а также почти не проходили звонки по сотовой связи.