В Крыму в пансионате "Дубна" стартовала конференция молодых ученых и специалистов

вторник, 06 июня 2023 | 10:44     146
4 июня в пансионате ОИЯИ “Дубна” в Алуште начала свою работу ежегодная Международная конференция молодых ученых и специалистов. В этом году мероприятие объединило участников из пяти стран: Египта, Казахстана, России, Румынии и Нидерландов; всего на конференции будет представлено более 50 докладов молодых ученых.

Открыл работу конференции председатель конференции — младший научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ Владислав Рожков. Он представил программу мероприятия: рассказал о предстоящих лекциях, круглых столах, пленарных заседаниях и спортивно-культурных активностях.

«В этом году на конференции много новых участников. Формат мероприятия дает возможность молодым специалистам узнать, над чем работают их коллеги в соседних лабораториях. Неформальное общение вне лекционной программы позволяет познакомиться лично, установить новые рабочие контакты и узнать друг друга лучше», — отметил Владислав Рожков.

На конференции прозвучат доклады о ключевых проектах ОИЯИ, последних достижениях, целях и задачах лабораторий в рамках нового Плана семилетнего развития ОИЯИ на 2024 – 2030 годы.

В программу мероприятия вошел круглый стол с представителями Федерального медико-биологического агентство России и дубненского Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 9». Также участников ожидает пленарное заседание с дирекцией Объединенного института.

Конференция традиционно не обходится без спортивно-досуговых и экскурсионных мероприятий.

Работа конференции завершится 11 июня.

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