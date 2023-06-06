В Крыму в пансионате "Дубна" стартовала конференция молодых ученых и специалистов

Открыл работу конференции председатель конференции — младший научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ Владислав Рожков. Он представил программу мероприятия: рассказал о предстоящих лекциях, круглых столах, пленарных заседаниях и спортивно-культурных активностях.

«В этом году на конференции много новых участников. Формат мероприятия дает возможность молодым специалистам узнать, над чем работают их коллеги в соседних лабораториях. Неформальное общение вне лекционной программы позволяет познакомиться лично, установить новые рабочие контакты и узнать друг друга лучше», — отметил Владислав Рожков.

На конференции прозвучат доклады о ключевых проектах ОИЯИ, последних достижениях, целях и задачах лабораторий в рамках нового Плана семилетнего развития ОИЯИ на 2024 – 2030 годы.

В программу мероприятия вошел круглый стол с представителями Федерального медико-биологического агентство России и дубненского Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 9». Также участников ожидает пленарное заседание с дирекцией Объединенного института.

Конференция традиционно не обходится без спортивно-досуговых и экскурсионных мероприятий.

Работа конференции завершится 11 июня.