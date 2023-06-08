В Кимрах полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в причастности к телефонным мошенничествам

Неизвестный звонил женщинам и сообщал, что близкий человек стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в котором сильно пострадал другой человек. Далее мошенники просили передать деньги, якобы для «решения вопроса» о не возбуждении уголовного дела. В ходе разговора аферисты убеждали пенсионерок спрятать деньги в пакет и передать курьеру.

В результате оперативных действий сотрудников полиции, подозреваемый был задержан у одного из торговых центров города. Им оказался студент из Москвы 2003 года рождения. Как пояснил задержанный, он выполнял функции курьера, получал деньги от потерпевших и переводил их на различные банковские счета.

Ущерб, причиненный кимрским пенсионерам, составил 400 000 рублей.

В настоящее время следственным подразделением расследуется уголовное дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2, ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению данных преступлений.