В Кимрах полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в причастности к телефонным мошенничествам

четверг, 08 июня 2023 | 16:46     160
Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Кимрский» задержали подозреваемого в причастности к трём эпизодам телефонного мошенничества. Жертвами мошеннической схемы «ваш родственник попал в беду» стали жительницы города Кимры 1932, 1938 и 1940 годов рождения.

Неизвестный звонил женщинам и сообщал, что близкий человек стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в котором сильно пострадал другой человек. Далее мошенники просили передать деньги, якобы для «решения вопроса» о не возбуждении уголовного дела. В ходе разговора аферисты убеждали пенсионерок спрятать деньги в пакет и передать курьеру.

В результате оперативных действий сотрудников полиции, подозреваемый был задержан у одного из торговых центров города. Им оказался студент из Москвы 2003 года рождения. Как пояснил задержанный, он выполнял функции курьера, получал деньги от потерпевших и переводил их на различные банковские счета.  

Ущерб, причиненный кимрским пенсионерам, составил 400 000 рублей.

В настоящее время следственным подразделением расследуется уголовное дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2, ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению данных преступлений.

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