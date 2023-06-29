В Кимрах осудили мужчину за повторную езду по дорогам в пьяном состоянии

Фигурант сдал водительское удостоверение ещё в декабре прошлого года, но решил вновь сесть за руль автомобиля пьяным и покататься на автомобиле Вольво 850 GLT по дорогам города, после чего был остановлен сотрудниками ГИБДД. По результатам освидетельствования алкотектором «Юпитер», содержание паров алкоголя в выдыхаемом гражданином воздухе составило 0,542 промилле, что соответствует уровню "легкое опьянение".

Обвиняемый признал свою вину. Суде назначил ему 180 часов обязательных работ с лишением прав на 2 года. Приговор вступил в законную силу 23 июня.