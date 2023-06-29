В Кимрах осудили мужчину за повторную езду по дорогам в пьяном состоянии

четверг, 29 июня 2023 | 15:09     259
Ранее он уже был подвергнут административному наказанию в виде штрафа 30 тысяч рублей, также его лишили водительских прав на 1 год и 6 месяцев.

Фигурант сдал водительское удостоверение ещё в декабре прошлого года, но решил вновь сесть за руль автомобиля пьяным и покататься на автомобиле Вольво 850 GLT по дорогам города, после чего был остановлен сотрудниками ГИБДД. По результатам освидетельствования алкотектором «Юпитер», содержание паров алкоголя в выдыхаемом гражданином воздухе составило 0,542 промилле, что соответствует уровню "легкое опьянение".

Обвиняемый признал свою вину. Суде назначил ему 180 часов обязательных работ с лишением прав на 2 года. Приговор вступил в законную силу 23 июня.

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