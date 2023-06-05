В Госдуме заявили, что некоторые из целей «спецоперации» потеряли смысл

понедельник, 05 июня 2023 | 13:38     269
В «Единой России» начали консультации из-за публичных высказываний члена фракции, первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, который заявил, что цели «спецоперации» в Украине не были достигнуты, а некоторые из них «перестали иметь всякий смысл».

1 июня, выступая на форуме «Какая Украина нам нужна?», Затулин рассуждал о полномасштабном вторжении России в Украину. Он говорил, что логика «спецоперации» состояла в том, что «достаточно быстро» после российской «силовой акции» украинское государство «разваливается», и «без особенных жертв удается достичь того, чего не удалось достичь в течение восьми лет, пока пытались реализовать Минские соглашения». 

Затулин отметил, что «этот план сорвался», и «он просто был нереальный в своей основе». По его мнению, теперь необходимо «переходить к другому плану». 

«Какие у нас были цели, официально заявленные в начале военной операции? Вы все помните — денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые все это время страдали. По какому из этих пунктов мы достигли результатов на сегодняшний день? Ни по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл. Например, "нейтралитет Украины“. Какой смысл имеет выдвижение этого требования? Никакого на данный момент. Она не будет нейтральной более, если она останется существовать», — говорил депутат.

Он также назвал обсуждение украинского контрнаступления не «логикой победы», а «вынужденной логикой». При этом Затулин заявлял, что РФ не может позволить себе прекратить боевые действия, потому что это будет «поражение той затеи, того замысла, который был в самом начале». По его мнению, в планах России должно быть «выйти на рубежи, откуда не доставало бы до Донецка, до Луганска, по крайней мере основной массой оружия».

Затулин состоит в думской фракции «Единой России», но не является членом партии.

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Источник:
Ведомости
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