В главной больнице Кремля построят бомбоубежище

Цена контракта у единственного подрядчика - более чем 35 млн рублей.

Защитное сооружение гражданской обороны рассчитано на 800 человек — в нем смогут укрыться медицинский персонал и работники эксплуатирующей организации. Бомбоубежище позволит спастись от взрывной волны. Также оно должно обеспечивать защиту от радиации, как в десятикилометровой зоне вокруг АЭС.

В укрытии будут как основные, так и вспомогательные помещения, несколько входов, грузовой лифт и аварийный выход. Последний должен иметь тамбур, оборудованный защитно-герметической и герметической дверями. Также здесь установят сложную систему вентиляции, способную очищать воздух «от газообразных средств массового поражения», аэрозолей и продуктов горения. «Для выполнения медицинских процедур в военное время» будет предусмотрена функция подогрева воздуха.

Укрытие, помимо прочего, планируется оснастить системой спецсвязи для должностных лиц, являющихся объектами государственной охраны, а также "техническими средствами защиты от утечки секретной информации".

Работы по договору должны быть завершены к 20 декабря 2023 года.