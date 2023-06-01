В главной больнице Кремля построят бомбоубежище

четверг, 01 июня 2023 | 12:28     195
Управделами президента России заключило контракт на срочное проектирование бомбоубежища для своей Центральной клинической больницы с поликлиникой, находящихся в Москве в Кунцево.

Цена контракта у единственного подрядчика - более чем 35 млн рублей.

Защитное сооружение гражданской обороны рассчитано на 800 человек — в нем смогут укрыться медицинский персонал и работники эксплуатирующей организации. Бомбоубежище позволит спастись от взрывной волны. Также оно должно обеспечивать защиту от радиации, как в десятикилометровой зоне вокруг АЭС.

В укрытии будут как основные, так и вспомогательные помещения, несколько входов, грузовой лифт и аварийный выход. Последний должен иметь тамбур, оборудованный защитно-герметической и герметической дверями. Также здесь установят сложную систему вентиляции, способную очищать воздух «от газообразных средств массового поражения», аэрозолей и продуктов горения. «Для выполнения медицинских процедур в военное время» будет предусмотрена функция подогрева воздуха.

Укрытие, помимо прочего, планируется оснастить системой спецсвязи для должностных лиц, являющихся объектами государственной охраны, а также "техническими средствами защиты от утечки секретной информации".

Работы по договору должны быть завершены к 20 декабря 2023 года.

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Москва
медицина
безопасность
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Источник:
The Moscow Times
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