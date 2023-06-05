В эфире нескольких СМИ прозвучало фейковое "обращение Путина к народу России"

Кроме того, голос призывает жителей указанных регионов ”эвакуироваться в глубь территории России, соблюдая порядок и спокойствие”:

"Россияне, братья и сёстры, сегодня в 4 утра украинские войска, вооружённые блоком НАТО, с согласия и при поддержке Вашингтона вторглись на территории Курской, Белгородской и Брянской областей. Наши пограничники и ВС дали достойный отпор, превосходящим силам агрессора. На территории этих областей моим указом введено военное положение. Также сегодня подпишу указ о всеобщей мобилизации, так как для победы над опасным и коварным врагом нам нужно объединить все силы РФ. Враг будет разбит, победа будет за нами".

Телерадиокомпания "Мир" подтвердила взлом эфира. По ее данным, "была совершена незаконная врезка с подменой содержания информационных программ".

"Вся информация, размещенная с 12:41 до 13:18, не имеет отношения к МТРК "Мир" и является абсолютными фейком и провокацией", – сообщила пресс-служба МТРК, добавив, что вещание телеканала и радио уже восстановлено.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "обращения" точно не было: