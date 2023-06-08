В Дубне выпускница школы получила наивысший бал ЕГЭ по литературе

Мария - удивительная, целеустремлённая и творческая девушка. Она с детства увлекается литературой. Занятия в театральной студии, написание рассказов для газеты "Живая шляпа", творческая работа над собственной прозой и импровизациями, участие во всероссийских и региональных конкурсах "Живая классика" и "Класс", олимпиады.

Участие в образовательных программах "Сириус" и "Взлет" из хобби и увлечения стали серьёзным шагом к профессиональному самоопределению. Маша хочет писать и выпускать книги, поэтому планирует поступать в Политехнический университет на направление "Издательское дело".

Поздравляем Марию, её родителей и педагога Веру Александровну Барабанову с блестящим результатом!