В Дубне выпускница школы получила наивысший бал ЕГЭ по литературе

четверг, 08 июня 2023 | 16:03     174
Наивысший балл на едином государственном экзамене по литературе получила выпускница школы №7 города Дубна Мария Сафонова.

Мария - удивительная, целеустремлённая и творческая девушка. Она с детства увлекается литературой. Занятия в театральной студии, написание рассказов для газеты "Живая шляпа", творческая работа над собственной прозой и импровизациями, участие во всероссийских и региональных конкурсах "Живая классика" и "Класс", олимпиады.

Участие в образовательных программах "Сириус" и "Взлет" из хобби и увлечения стали серьёзным шагом к профессиональному самоопределению. Маша хочет писать и выпускать книги, поэтому планирует поступать в Политехнический университет на направление "Издательское дело".

Поздравляем Марию, её родителей и педагога Веру Александровну Барабанову с блестящим результатом!

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