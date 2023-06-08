В Дубне выпускница школы получила наивысший бал ЕГЭ по литературе

четверг, 08 июня 2023 | 16:03 174
Наивысший балл на едином государственном экзамене по литературе получила выпускница школы №7 города Дубна Мария Сафонова.
Мария - удивительная, целеустремлённая и творческая девушка. Она с детства увлекается литературой. Занятия в театральной студии, написание рассказов для газеты "Живая шляпа", творческая работа над собственной прозой и импровизациями, участие во всероссийских и региональных конкурсах "Живая классика" и "Класс", олимпиады.
Участие в образовательных программах "Сириус" и "Взлет" из хобби и увлечения стали серьёзным шагом к профессиональному самоопределению. Маша хочет писать и выпускать книги, поэтому планирует поступать в Политехнический университет на направление "Издательское дело".
Поздравляем Марию, её родителей и педагога Веру Александровну Барабанову с блестящим результатом!