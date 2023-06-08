В Дубне спасатели оказали помощь велосипедисту

четверг, 08 июня 2023 | 14:06 153
Работники поисково-спасательного поста ПСЧ-215 ГКУ МО "Мособлпожспас" оказали помощь молодому человеку, сломавшему ногу во время велосипедной прогулки. Инцидент произошёл в лесопарковой зоне Дубны.
В службу 112 обратился мужчина, который сообщил, что его брат упал с велосипеда и не может подняться из-за боли в ноге.
По описанию местности спасатели определили местонахождение пострадавшего и, обнаружив молодого человека, привели к нему медиков, так как машина скорой помощи не могла проехать к месту происшествия. Медработники сделали мужчине обезболивающий укол, наложили шину на поврежденную конечность, после чего работники ПСЧ-215 транспортировали его в карету скорой помощи для госпитализации.